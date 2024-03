Gundogan: “Pedri e de Jong ci mancheranno molto, ma siamo il Barça e non abbiamo scuse”

Ilkay Gundogan ha parlato ai microfoni de LaLigaTv dopo il pareggio dell’ultimo turno di campionato contro l’Athletic Bilbao.

Il centrocampista del Barcellona Ilkay Gundogan ha parlato ai microfoni de LaLigaTv dopo il pareggio dell’ultimo turno di campionato contro l’Athletic Bilbao. Il tedesco si è soffermato anche sugli infortuni occorsi a Pedri e de Jong che li costringeranno a saltare il match di Champions League contro il Napoli: “È molto deludente, abbiamo perso due dei nostri migliori giocatori.

Sono due centrocampisti fondamentali per noi, che portano qualità in campo che altri giocatori non possono darci. In questa fase della stagione è molto importante essere in grado di avere il maggior numero di giocatori importanti in forma. E chiaramente ci mancheranno, ma d'altra parte non abbiamo scuse. Siamo il Barça e dobbiamo vincere le partite: non importa chi gioca".