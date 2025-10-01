Ufficiale Hojlund decide il match con una doppietta: è lui l'MVP di Napoli-Sporting

Rasmus Hojlund è stato l'autore della doppietta decisiva in Napoli-Sporting 2-1, regalando così i primi tre punti agli azzurri in questa Champions League. L'attaccante danese, che ha finalizzato al meglio i due assist di De Bruyne, è stato premiato dalla UEFA come MVP della partita.