Eurorivale - Kolo Muani fa paura! L'Eintracht batte l'Hertha e il francese segna altri due gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Randal Kolo Muani è il miglior calciatore dell'Eintracht, eurorivale del Napoli in Champions League, e dopo aver sfiorato la vittoria del Mondiale con la Francia in questo 2023 sta strabiliando anche in Bundesliga. Altri due gol oggi contro l'Hertha Berlino, trascinando il sodalizio di Francoforte al successo contro la compagine della capitale tedesca. Di Buta l'altro gol nel 3-0 finale. L'Eintracht ora è quinto in classifica, a -1 dalla zona Champions.