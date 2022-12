Eurorivale - Luca Pellegrini vuole tornare in Italia: l'Eintracht può perderlo a gennaio

Proprietà Juventus, il laterale classe '99 in estate è stato ceduto in prestito secco all'Eintracht Francoforte dove ha subito trovato spazio e minutaggio.

Luca Pellegrini è un'idea della Lazio per la seconda parte di stagione. Proprietà Juventus, il laterale classe '99 in estate è stato ceduto in prestito secco all'Eintracht Francoforte dove ha subito trovato spazio e minutaggio. Sia in Bundesliga che in Champions League. Il giocatore a gennaio tornerebbe però volentieri in Italia, nonostante il doppio confronto contro il Napoli agli ottavi di Champions, ma la sua volontà si scontra con un ingaggio molto importante, da oltre 3 milioni di euro netti a stagione.