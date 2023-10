Eurorivali- Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: out Lewa e Modric

Sono ufficiali le formazioni del Clasico tra Barcellona Real Madrid, che andrà in scena alle 16:15 italiane.





Sono ufficiali le formazioni del Clasico tra Barcellona Real Madrid, che andrà in scena alle 16:15 italiane. Xavi sceglie dal primo minuto il tridente con Joao Felix, Ferran Torres e Cancelo. Presente anche Fermin Lopez dal 1', in panchina Kounde e Lewandowski, oltre a Raphinha. I Blancos invece puntano su Bellingham, con Modric e Camavinga non scelti per partire dall'inizio da Ancelotti.

BARCELLONA (4-1-4-1): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Gundogan; Cancelo, Fermin Lopez, Gavi, Joao Felix; Ferran Torres. All. Xavi.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Belingham; Rodrigo, Vinicius. All. Ancelotti.