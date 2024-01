Eurorivali - Beffa Las Palmas! Il Barcellona soffre ma vince in rimonta al 93’

Il Barcellona soffre terribilmente in casa del Las Palmas, ma alla fine riesce a vincere 2-1 in pieno recupero grazie al calcio di rigore di Ilkay Gundogan.

Il Barcellona soffre terribilmente in casa del Las Palmas, ma alla fine riesce a vincere 2-1 in pieno recupero grazie al calcio di rigore di Ilkay Gundogan. Munir El Haddadi, ex di turno, aveva portato avanti i padroni di casa al 12' nel match valido per la 19^ giornata de LaLiga, ma Ferran Torres al 56' e il tedesco al 93' hanno ribaltato il match. Sostituito per infortunio la 10' Joao Cancelo, espulso invece Sinkgraven al 91' per il fallo che ha poi permesso ai blaugrana di tirare il penalty.

Classifica

Real Madrid 48

Girona 48

Barcellona 41

Athletic 38

Atlético Madrid 38

Real Sociedad 32

Betis 28

Getafe 26

Valencia 26

Las Palmas 25

Rayo Vallecano 23

Osasuna 22

Villarreal 19

Maiorca 18

Alavés 17

Siviglia 16

Celta 16

Cadice 15

Granada 11

Almeria 5