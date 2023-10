Eurorivali - Crisi senza fine per l'Union Berlino, 11° ko di fila: eliminato dalla Coppa di Germania

Ancora un ko per l'Union Berlino, che viene anche eliminato dalla Coppa di Germania.

Ancora un ko per l'Union Berlino, che viene anche eliminato dalla Coppa di Germania. Il prossimo avversario del Napoli in Champions League cade per l'undicesima volta consecutiva, battuto 1-0 dallo Stoccarda. A decidere il match valido per il secondo turno della coppa nazionale tedesca è Undav al 45'. Dopo esser tornato in campo a Brema, Bonucci quest'oggi s'è riaccomodato in panchina. E' entrato invece a gara in corso Robin Gosens, ex Inter.

L'Union Berlino ha vinto l'ultima partita il 26 agosto, sul campo del Darmstadt. Poi solo sconfitte per una squadra che però in Bundesliga è ancora fuori dalla zona retrocessione in virtù dei due successi conquistati nelle prime due giornate.