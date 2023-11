Eurorivali - Dopo il punto di Napoli, l'ennesimo ko: l'Union Berlino crolla a Leverkusen

Nell'11ª giornata di campionato la squadra di Xabi Alonso domina e batte 4-0 l'Union Berlino.

Continua la marcia inarrestabile del Bayer Leverkusen in Bundesliga. Nell'11ª giornata di campionato la squadra di Xabi Alonso domina e batte 4-0 l'Union Berlino che, dopo il pareggio contro il Napoli in Champions League, torna a perdere in maniera pesantissima. A segno Grimaldo, Kossounou, Tah e Tella, con Fischer che al 24' ha dovuto togliere dal campo Leonardo Bonucci per un problema al bicipite femorale destro. Di seguito la classifica aggiornata, che vede i berlinesi essere fanalino di coda.

Classifica

Leverkusen 31

Bayern 29

Stoccarda 24

Dortmund 21

Lipsia 20*

Hoffenheim 19

Eintracht 17*

Friburgo 14*

Monchengladbach 13

Augsburg 13

Wolfsburg 13

Werder Brema 10*

Heidenheim 10

Bochum 9

Darmstadt 8

Mainz 7

Colonia 6

Union Berlino 6

* una partita in meno