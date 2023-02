Eurorivali - Eintracht-Werder, le formazioni ufficiali: Rode influenzato. Glasner non fa turnover

Sono ufficiali le formazioni di Eintracht Francoforte e Werder Brema, che si affronteranno tra poco nel match valido per la 21esima giornata di Bundesliga.

Sono ufficiali le formazioni di Eintracht Francoforte e Werder Brema, che si affronteranno tra poco nel match valido per la 21esima giornata di Bundesliga. Glasner non fa turnover in vista della sfida di Champions League contro il Napoli: in campo scende la migliore formazione eccetto Rode, assente per influenza.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

Werder Brema (3-5-2): Pavlenka; Stark, Veljkovic, Friedl; Schmidt, Schmid, Gruev, Stage, Jung; Fullkrug, Ducksch.