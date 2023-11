Eurorivali - Il Braga batte di misura l'ultima in classifica e resta quarto

Un gol di Djalo al 36' permette al Braga di vincere in casa dell'Arouca, ultimo in classifica in Portogallo.

Un gol di Djalo al 36' permette al Braga di vincere in casa dell'Arouca, ultimo in classifica in Portogallo. Lo 0-1 fa salire i rivali del Napoli nel girone di Champions League a quota 23 punti, a -5 dallo Sporting CP capolista che ha anche una gara in meno dei rivali. La squadra allenata da Ramos si trova attualmente al quarto posto in classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo 11 giornate di campionato. Classifica Sporting CP 28*

Benfica 25*

Porto 25

Braga 23

Moreirense 20

Guimaraes 19

Famalicao 16

Farense 16

Boavista 15

Portimonense 14

Gil Vicente 11

Estrela 11

Estoril 10

Vizela 10

Casa Pia 10

Rio Ave 9

Chaves 7

Arouca 6 * una partita in meno