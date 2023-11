Eurorivali - Il Braga rimontato in Coppa di Lega: col Casa Pia finisce 1-1

Il Braga viene fermato in casa dal Casa Pia, nella seconda giornata del Gruppo A di Coppa di Lega.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Braga viene fermato in casa dal Casa Pia, nella seconda giornata del Gruppo A di Coppa di Lega. 1-1 il punteggio finale, con il Braga che passa in vantaggio nella ripresa con Pizzi ma si va raggiungere qualche minuto più tardi dal rigore di Clayton. Con questo risultato, l'avversario del Napoli in Champions League, guadagna il suo primo punto nel girone. Il Casa Pia, che ha una gara in più, guida con 4 punti.