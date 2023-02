Eurorivali - L'Eintracht vince col minimo sforzo: Kolo Muani in gol e risparmiato per il Napoli

L'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League, batte 2-0 il Werder Brema.

L'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli negli ottavi di Champions League, batte 2-0 il Werder Brema nel match valido per la 21ª giornata di Bundesliga. A decidere la gara disputata al Deutsche Bank Park di Francoforte sono un autogol di Friedl e una rete Kolo Muani. Il bomber francese è stato poi risparmiato al 68' da Glasner in vista della sfida contro la squadra di Spalletti. Eintracht ora sesto in classifica, a - 2 punti dalla zona Champions.