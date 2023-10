Eurorivali - Portogallo, Braga e Benfica avanti in Coppa

Il campionato portoghese resta fermo anche per questo weekend per lasciare spazio alla Taça do Portugal, ovvero la coppa nazionale.

Il campionato portoghese resta fermo anche per questo weekend per lasciare spazio alla Taça do Portugal, ovvero la coppa nazionale. Dopo la vittoria del Braga (avversario del Napoli in Champions) nel match giocato ieri contro il Rebordosa, oggi è sceso in campo il Benfica, eurorivale dell'Inter: nessun problema per la squadra di Schmidt, che vince 4-1 in casa del Lusitania. Da segnalare il gol di Joao Mario e la prima rete con la maglia delle Aquile di Cabral, ex attaccante della Fiorentina.

Giovedì 19 ottobre

Rebordosa - Braga 0-2

11' Rony Lopes, 62' Djalo

Venerdì 20 ottobre

SC Lusitania - Benfica 1-4

9'Joao Mario, 36' Rafa Silva, 45' rig. Ferrara (L), 68' Cabral, 87' Gouvela

Vilar de Perdizes - Porto (21.45)

Sabato 21 ottobre

Olivas e Moscavide - Sporting CP (21.45)