Eurorivali - Real Madrid-Rayo Vallecano, le formazioni ufficiali: niente turnover per Ancelotti

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L'altro derby di Madrid nel posticipo della dodicesima giornata de LaLiga. Il Real Madrid ospita al Bernabeu il Rayo Vallecano, la squadra di Vallecas, zona industriale della città, e Carlo Ancelotti non pensa alla prossima gara di Champions League contro lo Sporting Braga.

Niente turnover per l'allenatore italiano, anche se qualche modifica in formazione c'è. In attacco c'è Joselu con Vinicius, con Bellingham a supporto. In difesa Fran Garcia completa il pacchetto con Carvajal, Rudiger e Alaba. In mediana c'è Modric, capitano, insieme a Camavinga e Valverde.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran Garcia; Camavinga, Modric, Valverde; Bellingham; Vinicius Junior, Joselu

Rayo Vallecano (4-4-2): Dimitrievski; Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, Ciss, Valentin, A.Garcia; U.Lopez, de Tomas.