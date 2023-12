Eurorivali - Ripreso due volte dall'Almeria, il Barça vince soffrendo: decisivo il capitano

Il Barcellona, avversario del Napoli agli ottavi di Champions League, batte in casa l'Almeria 3-2 nel match valido per la 18ª giornata de LaLiga.

Il Barcellona, avversario del Napoli agli ottavi di Champions League, batte in casa l'Almeria 3-2 nel match valido per la 18ª giornata de LaLiga. Blaugrana due volte ripresi, ma alla fine decide la doppietta di capitan Sergi Roberto.

Barcellona in vantaggio al 33' con Rafinha, ma al 41' l'errore di Araujo sul passaggio di Arribas rimette in gioco Baptistao che va pareggia: rete convalidata dopo il consulto con il Var. All'ora di gioco Sergi Roberto riporta avanti i padroni di casa con un colpo di testa da corner, ma gli ospiti non si danno per vinti e pareggiano di nuovo al 71' con Gonzalez su un altro erroraccio della difesa azulgrana: Pena esce a vuoto. Nel momento più difficile ci pensa il capitano: invenzione di Lewandowski che in profondità lancia Sergi Roberto che non sbaglia e regala la sofferta vittoria al Barça. La squadra di Xavi stacca momentaneamente in classifica l'Atletico Madrid al terzo posto, tre i punti di vantaggio.