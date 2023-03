Eurorivali - Solo un pari per l'Eintracht a Wolfsburg: resta staccato dalla zona Champions

Finisce 2-2 tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, match valido per la 23ª giornata di Bundesliga.

Finisce 2-2 tra Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, match valido per la 23ª giornata di Bundesliga. I prossimi avversari del Napoli vanno subito sotto al 10' per il gol di Marmoush, rimontano con Kolo Muani e Ndicka in quattro minuti, dal 22' al 26', ma poi subiscono il pari da Gerhardt al 43'. Ora in classifica gli ospiti sono sesti con 39 punti, mentre i padroni di casa sono ottavi a 34. Di seguito tutte le partite del weekend e la classifica aggiornata.

Venerdì 3 marzo

Borussia Dortmund-Lipsia 2-1