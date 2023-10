Eurorivali - Super Bellingham! Il Real batte in rimonta il Barça e torna primo

Il Real Madrid batte fuori casa il Barcellona vincendo in rimonta il Clasico 2-1.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid batte fuori casa il Barcellona vincendo in rimonta il Clasico 2-1. Blaugrana avanti al 6' dopo un errroraccio della difesa del Real che regala il pallone a Gundogan che dopo un rimpallo fortunato insacca. Al 69' gli avversari del Napoli in Champions League pareggiano con il solito Bellingham, che con una botta pazzesca buca Ter Stegen. Al 92' ancora l'inglese ribalta il Barça segnando la sua doppietta personale dopo un tocco di Modric sul cross di Carvajal. Con questa vittoria i Blancos di Ancelotti agganciano il Girona in testa alla classifica staccando la squadra di Xavi di 4 punti.

Classifica

Real Madrid 28*

Girona 28*

Barcellona 24*

Atletico Madrid 22**

Real Sociedad 18

Athletic 17

Rayo Vallecano 16

Betis 14

Valencia 14

Las Palmas 14*

Osasuna 13

Getafe 11

Cadice 9

Villarreal 9

Alaves 9

Siviglia 9**

Maiorca 8

Celta Vigo 6*

Granada 6

Almeria 3*

**Una partita in meno

*Una partita in più