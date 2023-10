Eurorivali - Union Berlino in crisi nera! 0-3 in casa con lo Stoccarda, ottava sconfitta di fila

Il prossimo avversario in Champions League del Napoli ha infatti perso l’ottava partita consecutiva fra campionato e Champions League.

L’Union Berlino è in crisi nera. Il prossimo avversario in Champions League del Napoli ha infatti perso quest'oggi l’ottava partita consecutiva fra campionato e Champions League. La squadra della capitale è finita ko in casa contro lo Stoccarda nel match valido per l’ottava giornata di Bundesliga. Lo Stoccarda ha battuto 3-0 gli uomini di Urs Fischer grazie ai gol di Guirassy, Silas e Undav.