Marca esulta: "Il migliore sorteggio di Champions possibile"

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli di Rudi Garcia pesca Real Madrid, Braga e Union Berlino nel gruppo C di Champions League. Marca analizza gli accoppiamenti dei Blancos di Carlo Ancelotti e delle altre quattro squadre spagnole, definendo il sorteggio “il migliore possibile”.

Nello specifico, il “Real Madrid era in seconda fascia e temeva il City, il PSG e il Bayern. Affronterà tre squadre come Napoli, Braga e Union Berlino con poca storia in Champions League. La squadra tedesca è addirittura al debutto nella massima competizione continentale”.