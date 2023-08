Marca sul sorteggio del Real: “Una vecchia conoscenza di Ancelotti e due prime volte”

Il Real Madrid è stato inserito nel Gruppo C di Champions League con Napoli, Braga e Union Berlino.

Il Real Madrid è stato inserito nel Gruppo C di Champions League con Napoli, Braga e Union Berlino. Il quotidiano spagnolo Marca sottolinea che sarà il quinto match nella massima competizione europea tra i Blancos e gli azzurri, con un bilancio di tre vittorie del Real Madrid e un pareggio. Carlo Ancelotti affronterà di nuovo la sua ex squadra, dopo la sfortunata esperienza vissuta sulla panchina del Napoli. Per le Merengues sarà invece la prima volta con Braga e Union Berlino (all’esordio in Champions League).