Repubblica - La Rai insidia Sky: in corsa per trasmettere Champions nel triennio 2024-2027

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

La Rai è in corsa per trasmettere almeno una partita in chiaro di Champions League a settimana nel triennio 2024-2027. Martedì la Uefa attende le offerte per le Coppe Europee, poi andrà in trattativa privata: dal mercato italiano punta ad ottenere 300 milioni di euro a stagione. Sky resta la grande favorita, ma come detto, in chiaro potrebbe essere trasmessa una partita a turno proprio dalla tv pubblica. A riportarlo è La Repubblica.