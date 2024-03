Tmw - Xavi col Napoli a rischio esonero: c'è già il nome del sostituto

Xavi rischia l'esonero se non supera il turno contro il Napoli. Ne parla Tuttomercatoweb

Xavi rischia l'esonero se non supera il turno contro il Napoli. Ne parla Tuttomercatoweb. Sono ore di riflessione per il presidente Joan Laporta e il suo staff, ma fonti vicine al club culé sostengono già adesso che la posizione dell'allenatore sia oggi più che mai in bilico. In caso di esonero, sarebbe già pronto Rafa Marquez, attuale tecnico del Barcellona Atlètic, a cui verrebbe affidato ad interim il ruolo di guida della prima squadra fino alla scelta dell'allenatore per il 2024-2025.