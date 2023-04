Tuttosport ricorda: "Leao non segna al Meazza da 150 giorni"

Anche domani sera, nell'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli, Stefano Pioli si affiderà in avanti a Rafael Leao

Anche domani sera, nell'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli, Stefano Pioli si affiderà in avanti a Rafael Leao, con l'augurio che possa trascinare il Milan come ha già fatto due settimane fa in campionato al Maradona nello 0-4 per il Diavolo. Gran parte delle speranze rossonere sono affidate proprio al portoghese che però a San Siro non segna da ben 150 giorni. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Leao non va in gol in una partita casalinga del Milan dal 13 novembre 2022, giorno in cui ha siglato una rete contro la Fiorentina.