Il Barça batte 3-1 l'Alaves, Deco su Xavi: "Ci ha spiazzato. Contavamo su di lui per l'anno prossimo"

Il Barcellona ha battuto per 3-1 l'Alaves. Xavi ha già annunciato le dimissioni a fine anno, sulla questione si è espresso Deco

Quella di oggi era una gara delicata per il Barcellona che ha battuto per 3-1 l'Alaves all'Estadio Mendizorrotza. Dopo gli ultimi mesi complicati è stata messa in discussione anche la posizione dell'allenatore Xavi Hernandez. Il tecnico spagnolo ha già annunciato che a fine anno darà le sue dimissioni e sulla questione si è espresso Deco, dirigente della società blaugrana: "Questo non è il momento giusto per parlare dell'allenatore, Xavi ci ha colto di sorpresa. Noi contavamo su di lui per il prossimo anno".