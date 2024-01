Il Barça vince soffrendo nonostante l'uomo in più: decide il neo acquisto Vitor Roque

Vittoria sofferta e di misura per il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League.

Vittoria sofferta e di misura per il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. La squadra di Xavi batte in casa l'Osasuna 1-0. Decisivo il nuovo acquisto, Vitor Roque, che dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo segna di testa al 63'. Il Barça soffre nonostante l'uomo in più dal 67', con gli ospiti che vanno vicinissimi al pareggio colpendo un palo. I blaugrana, che nel primo tempo avevano perso per infortunio Ferran Torres, staccano momentaneamente l'Atletico Madrid al terzo posto.