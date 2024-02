Il Barcellona ha la peggior difesa d’Europa nel 2024: è da attaccare, Mazzarri avrà coraggio?

La squadra di Xavi, terza in classifica in Liga, ha evidenti problemi in fase difensiva come dimostrano i dati delle reti subite.

Il Barcellona, nonostante la vittoria di ieri in trasferta contro il Celta Vigo, non sta attraversando un bel periodo. La squadra di Xavi, terza in classifica in Liga, ha evidenti problemi in fase difensiva come dimostrano i dati delle reti subite: ben 34 in 25 partite, addirittura in tutte le competizioni 24 nel solo 2024. Con questi numeri il Barça ha la peggior difesa d'Europa, infatti è la squadra dei 7 maggiori campionati europei che ha subito più gol (in tutte le competizioni) nel 2024:

24 BARCELLONA (13 Lega + 7 Coppe + 4 Supercoppa)

22 Frosinone (14esimo in Italia)

21 Salernitana (20esima in Italia)

18 Cagliari (19esimo in Italia)