Il Barcellona torna a vincere prima del Napoli: 1-0 al Maiorca con una magia di Yamal

Il Barcellona torna a vincere in campionato battendo per 1-0 il Maiorca nella gara valida per il 28° turno della Liga. A decidere l'incontro è stata una rete del giovanissimo Yamal su assist di Lewandowski al 73'. Da segnare anche il rigore sbagliato da Gundogan al 24' e l'infortunio di Raphinha, sostituito già al 37' da Fermin per un duro colpo ricevuto da Copete dopo appena 20 minuti proprio in occasione del penalty. Le condizioni dell'esterno brasiliano andranno quindi valutate per la gara di Champions col Napoli in programma martedì a Montjuic.

Il Barça è attualmente secondo in classifica con 61 punti, a -5 dalla capolista Real Madrid, mentre gli isolani sono quindicesimi con 27 lunghezze.