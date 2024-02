Il Bayern di Kim è crollato: ko pure col Bochum e -8 dal Leverkusen

Seconda sconfitta in campionato, la terza considerando anche la Champions League.

Seconda sconfitta in campionato, la terza considerando anche la Champions League. Il Bayern Monaco si ferma anche in casa del Bochum, il 3-2 allontana i bavaresi dalla vetta, ora a -8 dal Bayer Leverkusen: Musiala ha aperto le marcature, Asano e Schlotterbeck hanno ribaltato l'inerzia. Momento negativo per Upamecano, espulso anche in campionato dopo il rosso contro i biancocelesti. Nemmeno la rete di Kane nel finale è servita per strappare il pari: per la lotta al titolo si fa dura, ora la squadra di Xabi Alonso si allontana. Rischia anche Tuchel, in caso di eliminazione dall'Europa il tecnico può essere esonerato. Nel prossimo turno ci sarà un'altra sfida complicata, quella con il Lipsia.