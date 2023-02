Il Bayern passa a Parigi: l'ex Coman punisce il PSG. Annullato il pari a Mbappé

Al Parco dei Principi il Bayern Monaco batte 1-0 il PSG nell'andata degli ottavi di finali di Champions League.





A fare la partita in avvio è il Bayern Monaco: già dopo 28 secondi si affaccia al tiro con Choupo-Moting, impreciso. È la squadra di Nagelsmann a prevalere nel predominio territoriale, mancando però a lungo nelle conclusioni. Alla mezz'ora il pallone buono arriva sulla testa di Choupo-Moting, ancora però lontano dai pali. Un altro molto attivo nella prima frazione è Coman, ma anche l'ex Juve e PSG, che torna per la prima volta da rivale a Parigi, difetta al momento di calciare e centrare lo specchio. Al minuto 43 il primo tiro in porta del match, Kimmich dalla distanza con Donnarumma attento. Al termine di 45 minuti dimenticabili sul tabellone del Parco dei Principi è ancora 0-0.

Archiviato un brutto primo tempo, il PSG prova a rovesciare l'inerzia e spinge sin da subito. A passare però è il Bayern Monaco: il neo-entrato Davies pennella un cross perfetto sul lato opposto per Coman, che sfrutta un'indecisione di Donnarumma e si traveste ancora da incubo dei parigini dopo la finale di Champions 2020 da lui decisa. Galtier allora non perde tempo e fa alzare dalla panchina Mbappé, ma più del pari PSG c'è aria di raddoppio Bayern: servono due parate di un Donnarumma ben più sicuro per evitare lo 0-2. Nel finale torna a spingere il PSG e all'83° Mbappé troverebbe anche l'1-1, se non fosse per il fuorigioco di Mendes autore dell'assist. Continuano a spingere i francesi e serve un super Pavard a salvare sul tiro a botta sicura di Messi, grande assente del match per larghi tratti. In pieno recupero è di nuovo Pavard protagonista, stavolta "in negativo": fallo in ritardo su Messi appena fuori dall'area, secondo giallo ed espulsione. Non rientrano però in partita i parigini, l'atto primo dell'ottavo di finale più illustre di Champions va a Nagelsmann e ai suoi.