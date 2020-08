Il City di Guardiola: spesi quasi 800 milioni. Per non andare mai oltre i quarti di Champions

Un dato indicativo e al tempo stesso inquietante, quello relativo alle spese sostenute dal Manchester City dall'avvento di Guardiola. Dal 2016 il club ha speso la bellezza di 777,91 milioni di euro. E in quattro anni non ha mai centrato una semifinale di Champions League. Un fallimento epico che mette in secondo piano i successi in patria (2 Premier League, una FA Cup, 3 Coppe di Lega, 2 Community Shield) e che viene evidenziato dal fatto che sotto la gestione Pellegrini (2015-16) almeno la squadra era arrivata tra le prime quattro:

Nel dettaglio

Stagione 2016-17: 215 milioni spesi (Stones, Sané, Gabriel Jesus, Gundogan, Bravo, Nolito, Moreno, Rulli, Zinchenko, Pablo Mari, Mooy)

Stagione 2017-18: 317,5 milioni spesi (Laporte, Mendy, Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo, Douglas Luiz, Harrison, Kayode, Ilic)

Stagione 2018-19: 78,59 milioni spesi (Mahrez, Palaversa, Sandler, Itakura, Arzani)

Stagione 2019-20: 166,82 milioni spesi (Rodri, Cancelo, Angelino, Pedro Porro, Steffen, Meshino)

Per la cronaca, in vista della nuova stagione sono stati già spesi 78,80 milioni per vestire di celeste Nathan Aké, Ferran Torres, Yan Couto e Issa Kaboré. E potrebbe non finire qui.