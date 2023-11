Il Milan ribalta il Psg a San Siro: rossoneri ancora in corsa per gli ottavi

Il Milan batte il PSG a San Siro e resta in vita nel girone della morte.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan batte il PSG a San Siro e resta in vita nel girone della morte. A oggi ancora estromessi dagli ottavi di finale, ma col destino nelle proprie mani. Davanti a 75mila spettatori la squadra trova il modo migliore per fare la pace col pubblico, dopo la figuraccia con l'Udinese: 2-1 in rimonta al termine di una prestazione superlativa, degna dei bei tempi. Il Milan, sotto dopo 9' per il gol dell'ex interista Skriniar reagisce immediatamente e in grande stile: Leao avvia l'azione e poi la finalizza con una splendida rovesciata, con tanto di esultanza polemica nei confronti del pubblico che l'ha contestato nell'ultima partita.

La squadra è sempre sul pezzo, il tridente parigino non sfonda, Mbappe è ben contenuto, così come Kolo Muani. Dembélé fa paura dalla distanza, trovando la traversa. Il centrocampo rossonero giova del ritorno di Loftus-Cheek, che dà fisicità e qualità. Al resto ci pensa l'estro di Leao e Giroud. Proprio il francese si dimostra uomo dei grandi palcoscenici quando nella ripresa traduce in rete di testa uno splendido traversone di Théo Hernandez: è il 2-1 al 50' che resterà invariato grazie a una prestazione complessivamente eccezionale.