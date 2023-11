Il Napoli sfida la squadra col peggior rendimento in tutta Europa: numeri shock per l'Union

Un vero e proprio disastro ma fino a questo momento la proprietà sta confermando il tecnico Urs Fischer.

Aggiorniamo uno score da incubo per l'Union Berlino: dodici sconfitte di fila. Dodici. Per una squadra in Champions League, ça va sans dire ultima a zero punti anche nell'Europa che conta. Da settembre, solo ko: RB Lipsia, Wolfsburg, Real Madrid, Hoffenhein, Heidenheim, Braga, Borussia Dortmund, Stoccarda, Napoli, Werder Brema, Stoccarda, Eintracht Francoforte. Tutte tra Bundesliga, DFB Pokal e giustappunto Champions, segnando in tutto la miseria di cinque gol, subendoni addirittura ventisei. Non solo: l'Union Berlino non ha segnato una singola rete nelle ultime cinque partite e l'ultimo gol fatto risale al sette ottobre in occasione della sconfitta di Dortmund per quattro reti a due contro il Borussia.

La peggior squadra in Europa

In questo momento, l'Union Berlino è la squadra col peggior rendimento di tutta Europa. Un vero e proprio disastro ma fino a questo momento la proprietà sta confermando il tecnico Urs Fischer. Perché è stato l'uomo capace di portare la squadra in Bundesliga, perché in cinque anni ha conquistato Conference League, Europa League e ora un posto in Champions. In casa Union non era mai successo e in Germania, a Berlino, anche la riconoscenza dei risultati raggiunti ha un valore. Però i numeri non mentono.

Ultime due opportunità

Così anche la riconoscenza avrà un limite. La gara contro il Napoli e quella contro il Bayer Leverkusen saranno le ultime prove d'appello anche per Urs Fischer, prima della sosta per le Nazionali, poi la dirigenza farà le sue valutazioni e deciderà a riguardo. Chiaro è che l'Union Berlino sta sprofondando, la categoria è a rischio e le energie europee rischiano anche di distrarre i tedeschi da quello che diventa l'obiettivo primario. Salvarsi.