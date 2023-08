Il Psg guarda in Italia per sostituire Neymar? Per la Gazzetta può puntare Chiesa

Pare che la dirigenza parigina si sia già messa in contatto con quella bianconera per avviare la trattativa, visto che per l'addio di Neymar manca solo l'ufficialità

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle prossime ore, dovrebbe concretizzarsi il passaggio di Neymar all'Al Hilal. Una cessione importante per il PSG, già alla ricerca di un sostituto all'altezza dell'attaccante brasiliano. Tra i nomi che circolano come possibili obiettivi del club francese, ce n'è anche uno che viene dalla Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di Federico Chiesa della Juventus.

Pare che la dirigenza parigina si sia già messa in contatto con quella bianconera per avviare la trattativa, visto che per l'addio di Neymar manca solo l'ufficialità e che i giorni di mercato a disposizione non sono più molti. La Juve, dal canto suo, chiede 50 milioni di euro per lasciar partire il suo attaccante: da capire quindi la risposta del PSG.