Il Real batte il Liverpool anche al ritorno e vola ai quarti: la decide Benzema nel finale

Il Real Madrid avanza ai quarti di finale, tenendo alta la bandiera spagnola in Champions dopo la caduta ai gironi di Barcellona, Atlético e Siviglia.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid avanza ai quarti di finale, tenendo alta la bandiera spagnola in Champions dopo la caduta ai gironi di Barcellona, Atlético e Siviglia. Col Liverpool gestisce senza soffrire troppo, un paio di parate di Courtois nel primo tempo a mortificare le velleità avversarie e ripresa di pura gestione, con Benzema che sigilla la qualificazione nel finale. Al 78' il francese mette la pietra tombale sulle speranze inglesi, grazie a un assist di Vinicius abilissimo a trasformare una maldestra caduta al momento di una conclusione a rete in un passaggio vincente. Per la 19ª volta i blancos sono tra le migliori 8 da quando esiste la moderna Champions League.