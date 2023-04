Il Real vince anche a Londra: il Chelsea perde 2-0 e dice addio alla Champions

Alle Merengues basta una doppietta di Rodrygo nella ripresa per avere la meglio su un generoso ma inconcludente Chelsea che saluta la Champions.



Dopo dieci minuti di possesso palla delle Merengues, i Blues sfiorano il vantaggio con Kanté che riceve all'interno dell'area e da ottima posizione calcia sul fondo incredibilmente. La risposta madridista arriva con Rodrygo che, servito da Carvajal, calcia dal lato destro dell'area cogliendo il palo. Ritmi altissimi sul terreno di gioco con la squadra di Frank Lampard che attacca a testa bassa alla ricerca di un gol che riaprirebbe il discorso qualificazione ma all'improvviso, poco dopo la mezz'ora, ecco che sale in cattedra Modric. Il centrocampista è abile a superare con una serpentina la retroguardia londinese e a calciare di prima intenzione impegnando Kepa. Il Real può colpire in contropiede sul finire di frazione con Valverde che si rende protagonista di un coast to coast; il suo cross è per Benzema posizionato sul secondo palo ma la sua conclusione termina sul fondo. Nel recupero i Blues sfiorano il vantaggio con un passaggio di James che, dalla corsia di destra, taglia tutta l'area di rigore e arriva a Cucurella ma la sua conclusione viene murata da Courtois.

La ripresa si apre con il canovaccio della prima frazione di gara: Chelsea che parte a mille e Kanté che ha un’occasione per sbloccare il punteggio ma la conclusione a botta sicura del centrocampista francese trova la schiena di Militao. I padroni di casa ci provano ancora con Enzo Fernandez che carica il destro dal limite dell’area ma non trova lo specchio della porta difesa da Courtois. Al 12’ è Havertz che, dopo un ottimo scambio, calcia debolmente fra le braccia del portiere del Real. Come nelle migliori beffe, ecco che il Madrid passa in vantaggio. Buco di Chalobah che favorisce l’accelerazione di Rodrygo. L’attaccante crossa centro per Vinicius che gli restituisce il pallone. Il 21 dei Blancos è abile a stoppare e a calciare alle spalle di Kepa. La reazione dei londinesi di Lampard non tarda ad arrivare ma ancora una volta Courtois sbarra la strada questa volta a Enzo Fernandez. Sul ribaltamento di fronte è Benzema che avrebbe sul suo destro la palla del pareggio ma il francese calcia debolmente fra le braccia di Kepa. I cambi portano i Blues a sbilanciarsi molto in avanti ma ancora una volta si alza il muro blanco. Nel finale c’è tempo per la doppietta di Rodrygo che deposita in rete dopo una grande giocata di Valverde.