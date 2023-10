In Champions anche col 5° posto? Dipende dal Ranking Uefa stagionale, Italia messa bene

Da quest'anno le due migliori Federazioni a livello di ranking avranno un posto aggiuntivo nella nuova Champions League 2024/25

Ranking UEFA stagionale per paese aggiornato dopo l'ultimo turno. Da quest'anno le due migliori Federazioni a livello di ranking avranno un posto aggiuntivo nella nuova Super-Champions 2024/25. Per la Serie A nell'eventualità si qualificherebbe anche la quinta classificata in campionato. L'Italia è già messa molto bene, dietro soltanto a due paesi che hanno accumulato punti nei turni preliminari delle competizioni europee.

Classifica Ranking 2023-24 (aggiornata al 5 ottobre)

Turchia, 8.250

Belgio, 6.000

ITALIA, 5.285

Olanda, 5.200

Grecia, 5.200

Spagna, 5.062

Repubblica Ceca, 5.000

Inghilterra, 4.750

Danimarca, 4.750

Germania, 4.642