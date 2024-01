In Champions sarà sfida al Barcellona: focus sulla squadra di Xavi

Doppia sfida ai blaugrana

Sarà il Barcellona l'avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Quarta in classifica nella Liga e reduce dalla vittoria per 3-2 contro l'Almeria nell'ultimo turno di campionato, la squadra di mister Xavi Hernandez in questa prima parte di stagione ha trovato più difficoltà del previsto, anche a causa di qualche infortunio di troppo (su tutti quello del lungodegente Gavi). I punti conquistati finora sono 38 in 18 giornate, con 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Se è vero che la vetta della classifica dista soli 7 punti, è vero anche che la piazza si aspetta molto di più dall'inizio del nuovo anno. Anche in chiave europea, dove il sorteggio col Napoli in Catalogna non è certo stato descritto come "proibitivo".

Il calendario del Barcellona prima della gara d'andata con gli azzurri

4/1 Las Palmas-Barcellona (LaLiga)

7/1 Union Deportiva Barbastro-Barcellona (Copa del Rey - Sedicesimi di finale)

11/1 Barcellona-Osasuna (LaLiga)

21/1 Betis-Barcellona (LaLiga)

28/1 Barcellona-Villarreal (LaLiga)

30/1 Barcellona-Osasuna (LaLiga)

4/2 Alaves-Barcellona (LaLiga)

11/2 Barcellona-Granada (LaLiga)

18/2 Celta Vigo-Barcellona (LaLiga)

21/2 Napoli-Barcellona (Champions League - Andata ottavi di finale)

La classifica de LaLiga

Real Madrid 45

Girona 45

Atletico Madrid 38

Barcellona 38

Athletic Club 35

Real Sociedad 31

Betis 28

Getafe 26

Las Palmas 25

Valencia 23

Rayo Vallecano 20

Osasuna 19

Villarreal 19

Maiorca 18

Siviglia 16

Alaves 16

Cadice 15

Celta Vigo 13

Granada 8

Almeria 5