In Francia furiosi con Verratti: "Torni a Pescara a fumare, bere e mangiare gli spiedini"

La pessima prestazione di Marco Verratti contro il Bayern Monaco ha scatenato i commenti dei giornalisti francesi, inferociti col centrocampista azzurro. Daniel Riolo, su RMC Sport, ha espresso un parere che farà molto discutere: "Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare i suoi spiedini, passeggiare in riva al mare, bere i suoi shot, fumare le sue sigarette. Starà zitto e non disturberà nessuno. Non so nemmeno se potrebbe essere titolare nella squadra di mio figlio. Lo dico da anni, è un giocatore da strada".