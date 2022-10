Inter-Barcellona, le formazioni ufficiali: Lautaro-Correa davanti. Out Piqué

Simone Inzaghi recupera Lautaro e lo schiera dal primo minuto con Correa.

Dentro o fuori in 180 minuti. Inter e Barcellona giocano stasera quella che di fatto è la gara di andata di una sfida a eliminazione dirette, appaiate a tre punti nel girone C di Champions League. I nerazzuri ci arrivano in estrema difficoltà, noni in classifica dopo il ko con la Roma; i blaugrana, pur con diverse assenze, sono invece forti del primo posto nella classifica della Liga. Appuntamento alle 21 a San Siro, arbitro il signor Vincic.

Simone Inzaghi recupera Lautaro e lo schiera dal primo minuto con Correa. Onana in porta, De Vrij centrale difesa. I laterali sono Darmian e Dimarco, a centrocampo resta fuori Asllani: con Barella e Mkhitaryan c’è Calhanoglu. Xavi conferma lo schieramento difensivo a quattro, out Piqué. A centrocampo Pedri e Gavi con Busquets, mentre Raphinha e Dembélé avranno il compito di supportare Lewandowski.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. Allenatore: Xavi.