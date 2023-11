Inter da incubo! Il Benfica passeggia sulle riserve di Inzaghi. 3-0 al 45'

I nerazzurri chiudono sotto per 3-0 il primo tempo con tripletta dell'ex Joao Mario.

È l'Inter B, ma la distanza tra quella del primo tempo di Lisbona e quella che siamo soliti vedere in campo va anche oltre gli otto cambi decretati da Simone Inzaghi. I nerazzurri chiudono sotto per 3-0, con tripletta dell'ex Joao Mario, il primo tempo in casa del Benfica, che di gol in questa Champions finora ne aveva realizzato uno in quattro partite.

Avvio da incubo. Peggio di così, l'Inter non poteva iniziare: quando il cronometro non è neanche al quarto d'ora, i nerazzurri sono già sotto di due gol, entrambi firmati dal grande ex Joao Mario. Per di più, i giovani di Inzaghi se li fanno da soli, o quasi: Bisseck ha grandi responsabilità nel tenere in gioco Tengstedt, che fa sponda per il portoghese sull'1-0. È poi Asllani a perdere il pallone da cui nasce il bis, in un'azione nella quale il giovane tedesco ha nuovamente le sue colpe. Al 34' arriva pure il terzo gol, sempre a firma di Joao Mario. Combinazione Di Maria-Rafa Silva per mandare al cross Tengstedt: solito buco in area, con copertura non perfetta di Bisseck, ma questa volta è Frattesi a perdersi il 20 lusitano. Che deposita, facile facile, in rete.