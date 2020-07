Inter e Atalanta aritmeticamente quarte, ma non in Champions: Napoli e Roma possono cambiare tutto

Inter e Atalanta si godono la qualificazione alla prossima Champions League ma per festeggiare dovranno aspettare ancora un mese. Come riportato da Sportmediaset, infatti, nel caso in cui la Roma vincesse l'Europa League e il Napoli la Champions la quarta classificata in Serie A non parteciperebbe alla prossima edizione della coppa più importante d'Europa. Stando a quanto riportato dal regolamento Uefa, infatti, ogni federazione può avere un massimo di cinque club in Uefa Champions League e lo scenario che una squadra possa perdere un "posto automatico" derivato dal proprio campionato è remota per la Serie A, ma esiste. Il discorso riguarda chiaramente anche la Lazio, che deve ancora però conquistare matematicamente il quarto posto.