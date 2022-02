Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali: Lautaro- Dzeko dal 1'. Klopp sceglie Konate e Elliot

Sono ufficiali le formazioni dell'ottavo di finale di Champions League tra Inter e Liverpool. Tutto confermato in casa Inter, con Lautaro Martinez dal 1' minuto al fianco di Edin Dzeko. Al posto di Barella ci sarà Vidal, con Brozovic e Calhanoglu. Un paio di novità per il Liverpool invece, con Konate in difesa al fianco di Van Dijk e Elliot a centrocampo con Fabinho e Thiago Alcantara.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexsander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliot, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mane. Allenatore: Jurgen Klopp.