Inter-Real Sociedad, le formazioni ufficiali: Inzaghi fa turnover: out Lautaro

Simone Inzaghi presenta quattro novità nell'undici di partenza rispetto a quello visto con l'Udinese in campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincere per centrare il primo posto nel girone D di Champions League. È l'obiettivo dell'Inter, già qualificata agli ottavi di finale così come la Real Sociedad: nel confronto diretto con i baschi. Fischio d'inizio alle 21, arbitro lo svizzero Sandro Schärer: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi presenta quattro novità nell'undici di partenza rispetto a quello visto con l'Udinese in campionato: riposano Bastoni, Barella e Lautaro, oltre a Bisseck. Esordio da titolare in nerazzurro per Cuadrado, dal 1' anche Frattesi, Carlos Augusto e Alexis Sanchez. Imanol Alguacil recupera Oyarzabal, che agirà da esterno con Zakharyan sul fronte opposto: Sadiq e Kubo a comporre la coppia d’attacco.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-4-2) Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zakharyan, Merino, Zubimendi, Oyarzabal; Sadiq, Kubo. All. Alguacil.