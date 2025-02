Juve in grande sofferenza, il PSV rimonta l'andata: si va ai supplementari

Il PSV rimonta l'andata e batte 2-1 la Juventus nei tempi regolamentari del ritorno del playoff di Champions League. La partita va ai supplementari.

Il Philips Stadion è una specie di fortino, non ci vince nessuno da oltre due anni: la Juventus lo sa e approccia il playoff di ritorno con molto rispetto, lasciando inizialmente campo alla spinta offensiva del PSV, intenzionato sin da subito a rimediare allo svantaggio con un pressing furibondo. Dopo neanche 10 minuti una brutta notizia per Motta, che perde per infortunio una colonna delle ultime partite come Renato Veiga: dentro al suo posto Cambiaso. Ed è proprio lui il primo giocatore della partita a calciare nello specchio della porta, impegnando Benitez alla mezz'ora. Al 34' grande chance per Kolo Muani, smarcato davanti a Benitez da Koopmeiners, ma il francese calcia fuori da due passi. Sarà l'ultimo episodio davvero degno di nota del primo tempo di Eindhoven, che termina sullo 0-0.

Al rientro in campo ci sono gli stessi ventidue calciatori che hanno concluso il primo tempo. E si riparte come a inizio match, con il PSV che si riversa in avanti e stavolta arriva anche in fretta a calciare verso la porta di Di Gregorio, con Perisic e Lang tra i più attivi. Non tarda però ad arrivare la risposta della Juventus e Kolo Muani al 50' aggiusta la mira, trovando però Benitez a far da muro. Altri tre giri di lancetta e il match cambia volto con forza: al 53', come all'andata, segna Perisic che conclude in bello stile un'azione avviata da Lang a sinistra. Il gol segnato galvanizza gli olandesi, che spingono a caccia del raddoppio immediato e trasformano la fase inaugurale della ripresa in un assedio al fortino. I minuti di sofferenza vengono interrotti dal guizzo di Weah, che spara in rete una palla in uscita dall'area dopo calcio piazzato e si vede assegnato l'1-1 a seguito di revisione VAR che toglie l'iniziale chiamata di fuorigioco. L'equilibrio del match però si conferma precario e a un quarto d'ora dal novantesimo ecco infatti il controsorpasso PSV, con Saibari su azione nata ancora da uno scatenato Perisic e revisione VAR per un sospetto tocco di mano di De Jong che però non sembrava proprio esserci. La Juve soffre il gol preso e vive un finale di arroccata, riuscendo però a portare la partita ai tempi supplementari.