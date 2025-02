Juventus avanti 1-0 all'intervallo, ma il PSV è vivo

Juventus avanti 1-0 con il PSV Eindhoven al termine del primo tempo. E' una partita equilibrata, ma ai punti forse meriterebbe di più la Juventus. Che passa meritatamente poco dopo la mezzora. Come cinque mesi fa - all'epoca era la 'Fase Campionato' - c'è McKennie a trafiggere il PSV. Il merito va quantomeno condiviso con Gatti, autore di un'azione caparbia, riassunto perfetto di una prestazione maiuscola.

Thiago Motta esulta, l'1-0 manda in visibilio lo Stadium: tutti abbracciano, i compagni fisicamente e i tifosi virtualmente, Gatti e McKennie. La prima frazione di gioco scivola poi via con una Juventus che non cambia atteggiamento, continua a metter pressione al PSV, prendendo a volte qualche rischio. L'1-0 resiste fino al duplice fischio.