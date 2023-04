Al 79' altra brutta notizia per il Napoli in vista del ritorno!

Al 79' altra brutta notizia per il Napoli in vista del ritorno! Kim entra in maniera scomposta su Saelemaekers: l'arbitro fischia fallo, Kim protesta in maniera eccessiva e viene ammonito. L'ex Fenerbahce era diffidato, salterà quindi il match di ritorno.