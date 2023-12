Kim show e tris del Bayern! Gol e assist dell'ex Napoli contro lo Stoccarda

Il Bayern Monaco stravince con lo Stoccarda per 3-0.

Non c'è storia nell'ultima sfida di questa giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco stravince con lo Stoccarda per 3-0, trainato da una doppietta di Harry Kane, che vince il duello a distanza con l'altro bomber del campionato tedesco, Serhou Guirassy. Tris finale di Kim Min-jae, autore anche di un assist vincente a Kane e di un'altra rete annullata dal VAR. I bavaresi si rilanciano al secondo posto in classifica a -4 dal Bayer Leverkusen.

Classifica

Leverkusen 39

Bayern Monaco 35

Lipsia 32

Stoccarda 31

Dortmund 26

Friburgo 24

Hoffenheim 23

Francoforte 21

Wolfsburg 19

Augsburg 18

Bor. Monchengladbach 17

Heidenheim 17

Bochum 16

Werder 15

Union 10

Colonia 10

Mainz 9

Darmstadt 9