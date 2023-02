Kvara sbaglia dal dischetto, ma ci pensa l'uomo mascherato! La sblocca Osimhen!

Cross basso perfetto per Osimhen, che entra in porta con tutto il pallone ed è 1-0!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli avanti 1-0 a Francoforte al 40'! Prima grande occasione sprecata dal Napoli per passare in vantaggio al 36'. Di Lorenzo nello spazio da Lozano: tiro e la sfera finisce sul palo. Sul prosieguo Buta stende Osimhen, bravissimo ad arrivare prima sulla sfera. Penalty! Dal dischetto va Kvara che calcia alla sua sinistra, Trapp intuisce e devia in angolo. Passano 4' Lobotka recupera palla e va subito in profondità da Lozano. Cross basso perfetto per Osimhen, che entra in porta con tutto il pallone ed è 1-0!