Kvaratskhelia da record in Champions per i dribbling. Ma non segna da quasi due anni

Khvicha Kvaratskhelia ha completato 61 dribbling in 16 presenze con il Napoli in Champions, con una media di 4,3 ogni novanta minuti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha completato 61 dribbling in 16 presenze con il Napoli in Champions, con una media di 4,3 ogni novanta minuti: è record per un giocatore della squadra azzurra nella storia della competizione. Ma il georgiano non segna in Champions da quasi due anni. A ottobre del 2022 l'ultima rete contro l'Ajax. Servirebbe un gol per tornare a brillare anche in campo internazionale.