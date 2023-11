L'Union Berlino informa i propri tifosi: "I consigli per visitare Napoli"

L'Union Berlino ha informato i propri tifosi sulle disposizioni per la trasferta di Napoli per la sfida di Champions League di domani.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L'Union Berlino ha informato i propri tifosi sulle disposizioni per la trasferta di Napoli per la sfida di Champions League di domani. Saranno 2500 i sostenitori tedeschi presenti al Maradona.

"Si consiglia ai giocatori della federazione di indossare la divisa da tifoseria biancorossa esclusivamente all'interno dello stadio durante la loro permanenza a Napoli. Vanno evitate le zone remote della città di Napoli. Non sono ammessi tifosi in trasferta per la partita della Youth League del mattino".